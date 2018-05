Ireneu acredita que governos da Madeira e Lisboa vão entender-se sobre novo hospital

“A tendência é para o problema ser resolvido”, afirmou, esta noite, o representante da República, Ireneu Barreto, a propósito da falta de entendimento entre o Governo Regional e o Governo da República sobre a construção do novo hospital da Madeira. As declarações foram prestadas no Palácio de S. Lourenço, durante uma recepção aos deputados da Comissão de Saúde da Assembleia da República, que, entre outros assuntos, vêm estudar a questão do novo hospital.

“Evidentemente que todas as ajudas são preciosas e estou convencido que se for precisa a ajuda da Comissão de Saúde da AR para resolver essa questão ela será evidentemente prestada”, adiantou o juíz-conselheiro, que completou: “Desejo que esta visita sirva para aprofundar o conhecimento do sector e para que nos possa ajudar a resolver os problemas gravíssimos que nós temos ao nível da saúde e para os quais precisamos da ajuda de todos, nomeadamente do Governo central e da Assembleia da República”.