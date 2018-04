IPMA lança aviso amarelo para o vento forte na Madeira com as rajadas a poderem chegar aos 80km/h

De acordo com a última actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, publicada às 17h53 do dia de hoje, prevê-se alerta amarelo para a Costa Sul da Região devido ao vento forte.

O aviso vigora a partir de amanhã, pelas 12 horas, até à próxima sexta-feira, com término em igual horário, ou seja, esperam-se 24 horas de ventania.

“Vento forte do quadrante Norte, com rajadas até aos 80km/h, em especial no extremo Oeste e Leste da ilha da Madeira”, pode ler-se na nota emitida pelo Instituto.

Nesse sentido, o Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo poderá estar condicionado durante este mesmo período, tal como a ANA já descreveu, hoje.

Já um comunicado enviado pela Capitania do Porto do Funchal lança um aviso para a agitação marítima forte, até às 18 horas de amanhã.

Ondulação Costa Norte: Ondas Noroeste entre os 3 a 4 metros.

Ondulação Costa Sul: Ondas Sudoeste entre 1,5 a 2,5 metros.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, avisa a Capitania do Porto do Funchal.