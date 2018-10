IOMT oferece 100 consultas a pessoas carenciadas

No âmbito do Dia Mundial da Visão, que se assinala no próximo dia 11 de Outubro (quinta-feira), o Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade (IOMT) propõe-se consultar gratuitamente uma centena de pessoas com carências económicas. Iniciativa será concretizada, a partir de terça-feira (durante os dias 9, 10 e 11 de Outubro).

De forma a materializar o objectivo, enquadrado nas responsabilidades sociais que o IOMT entende assumir, foram contactadas instituições ligadas à infância, aos idosos, doentes de Alzheimer, bem como alguns utentes provenientes de complexos habitacionais sob tutela da Investimentos Habitacionais da Madeira.

Associam-se a esta campanha as Óticas: Alberto Oculista, Óptica da Sé e a Optic4all, que disponibilizam gratuitamente armações e lentes, bem como a Casa dos Óculos, que oferece um desconto percentual em compra de aros e lentes.