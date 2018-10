Investigação de crime de maus tratos a animais motiva buscas na Câmara da Calheta

As buscas que a GNR está a efectuar na Câmara Municipal da Calheta estão relacionadas com a investigação de crimes de maus tratos a animais.

A informação foi apurada pelo DIÁRIO junto do Comando Territorial da GNR na Madeira. “A diligência surge no âmbito de um inquérito de maus tratos a animais”, confirmou o Major Pedro Barrete.

Os militares da GNR estão a efectuar buscas nos gabinetes administrativos das divisões e pelouros responsáveis pelo licenciamento e fiscalização das condições de detenção de animais de companhia.

O major da GNR referiu que a diligência visa sobretudo a recolha de prova documental que possa sustentar a prova da matéria em apreço. O inquérito está a ser conduzido pelo MP e teve origem ou numa queixa-crime ou num auto de notícia, acrescentou Pedro Barrete.

Recorde-se que no início de Maio de 2018, o DIÁRIO noticiou que a Associação Ajuda a Alimentar Cães (AAC) resgatou oito cães que estavam em condições higieno-sanitárias bastante precárias, no edifício do antigo matadouro da Calheta, num espaço improvisado pelo Município que serve de acolhimento temporário para animais errantes. Os animais estavam infestados de parasitas e tinham água imprópria para consumo nos bebedouros.

Em meados de Maio, membros da associação reuniram-se com o vereador Nuno Maciel, com o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal da Calheta, para abordar o resgate e as condições em que estavam mantidos os cães no ‘canil ilegal’ do concelho. O autarca prometeu regularizar a situação.

A falta de condições motivou queixa à Direcção Regional da Agricultura e, posteriormente, ao Ministério Público.