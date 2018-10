A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, dia 9 de Outubro, vai decorrer uma intervenção na rede de abastecimento de água da Rua do Til, entre as 9h30 e as 12 horas, afectando o abastecimento de água na Rua do Til e na Rua da Levada de Santa Luzia, agradecendo, desde já, a compreensão de todos.