Intervenção na rede de água interrompe trânsito automóvel no Caminho do Monte

Através de um comunicado dirigido à redacção, a Câmara Municipal do Funchal informa que, a partir do próximo domingo, dia 30 de Setembro, a Divisão de Águas e Saneamento Básico da Câmara Municipal do Funchal irá dar início a uma intervenção na rede de água do Caminho do Monte, e no respectivo pavimento, que se prevê só deva estar concluída na próxima terça-feira, dia 2 de Outubro.

A intervenção em causa vai obrigar a interromper o trânsito automóvel neste arruamento, no troço entre o Caminho da Portada de Santo António e a Estrada do Livramento, a partir das 8h do dia 30 de Setembro (domingo).

Durante esta interrupção, e apenas no dia 30 de Setembro, a circulação rodoviária neste troço efectuar-se-á nos dois sentidos, apenas para residentes, devendo ser tomadas as devidas precauções.

Nos dias 1 e 2 de Outubro, fica proibido o trânsito automóvel neste troço, a partir das 9 e até às 17 horas, com a presença da PSP. Fora deste período, será permitida a circulação nos dois sentidos com as devidas precauções.

Como alternativa ao trânsito em geral, poderá ser utilizada a Estrada Luso Brasileira.

Na mesma nota, a autarquia “agradece a compreensão de todos devido à realização desta necessária intervenção”.