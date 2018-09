Internamentos por Novas Substâncias Psicoativas quase irrisórios

Decorre ao longo desta manhã de segunda-feira, 24 de Setembro, as I.ªs Jornadas Atlânticas para a Dissuasão da Toxicodependência na Região Autónoma da Madeira, na qual os principais interventores neste trabalho apreendem ideias e actualizam conceitos. Na cerimónia de abertura, o secretário regional da Saúde, deu conta que se em 2012 tinham ocorrido mortes por causa das Novas Substâncias Psicoativas (NSP), mais de 500 internamentos e gastos públicos que ascenderam a mais de 100 mil euros, actualmente esses números tornaram-se irrisórios.

“A realidade regional é um constante ‘combate’ e acompanhamento por parte da Comissão de Dissuasão para a Toxicodependência, no sentido de detectarmos as situações e ocorrências que têm existido na Região Autónoma da Madeira e, depois, tentando minimizar as consequências para estas pessoas que fazem consumo de substâncias ilícitas, tentando também que as coimas aplicadas lhes permita contribuir para a sociedade”, disse Pedro Ramos.

Este “acompanhamento diferente e dissuasor, minimizador daquilo que, de facto, poderia ser usado como penalização”, leva o governante a acreditar que “o trabalho tem sido bem conseguido”, um trabalho em equipa “minucioso, meritório, que tem permitido caracterizar o nosso utente - sexo masculino, com idade de consumo entre os 20 e os 24 anos preferencialmente, com instrução, activo, com idade de início entre os 16 e os 19 anos e, actualmente, consumidor de canabinóides -, o que vem demonstrar uma melhoria nesta tendência, e uma margem de segurança, pois há uns anos atrás a heroína era a droga mais consumida”, realçou.

Garantindo que o trabalho vai continuar, com apoio total do Governo Regional, para que as pessoas continuem motivadas a dar o seu contributo. Aliás, o apoio do legislador para dissuadir o consumo de drogas foi tal que a legislação regional adaptada da nacional, sobre o consumo das drogas denominadas NSP, teve o efeito de reduzir ao mínimo o número de casos psicóticos como, há pouco tempo, era usual acontecerem.

Pedro Ramos, que era director do Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça em 2012, lembra que era a “porta de entrada das substâncias psicotrópicas e psicoactivas, tivemos números assustadores, tivemos mortes (quatro segundo referiu no seu discurso), o que por exemplo não aconteceu com o surto da dengue, no mesmo período, internamos mais de 500 doentes (incluindo os das casas de saúde) consumidores dessas drogas e custou ao erário mais de 100 mil euros”, acrescentou. “O trabalho tem continuado e hoje é praticamente inexistente, são números irrisórios, pois também as lojas que vendiam essas substâncias foram encerradas na Região Autónoma, embora inicialmente com alguma dificuldade, e é esse caminho que vamos continuar”, concluiu.