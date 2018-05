Instituto para a Qualificação inicia curso de Artífice de Tanoeiro

O Instituto para a Qualificação deu hoje início ao curso de Artífice de Tanoeiro, um percurso de formação modular com um total de 275 horas, destinado a activos com idade superior a 18 anos com o 6.º ano de escolaridade.

As formações modulares, integradas no âmbito da formação contínua de activos promovida pelo Governo Regional, visam dar a possibilidade aos adultos de adquirir mais competências profissionais, com vista à progressão no mercado de trabalho.

Para o secretário regional de Educação, a iniciativa possibilitará aos formandos estar “mais preparados para o mercado de trabalho” e, ao mesmo tempo, ver as suas competências reconhecidas não só a nível regional, mas também nacional e internacional. “É importante nos dias de hoje, num mundo que é altamente competitivo, podermos validar as nossas competências”, frisou Jorge Carvalho.

O governante falava esta manhã, durante apresentação do curso, que decorreu nas instalações do Instituto para a Qualificação, onde agradeceu o desafio lançado pelas empresas de Vinho Madeira e felicitou o interesse demonstrado pelos formandos.

A acção contará com a frequência de colaboradores/formandos do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, da Madeira Wine Company, S.A., dos Vinhos Barbeito Madeira, Lda., da Henriques & Henriques - Vinhos S.A., da Cooperativa Agrícola do Funchal CRL, da Justino’s Madeira Wines, S.A., e da H.M. Borges, Sucrs, Lda.

Este percurso de formação contempla as seguintes unidades de formação tecnológica: Madeiras novas e avinhadas – tratamento; Madeiras novas e avinhadas – aparelhagem; Técnicas de ajustamento de aduelas; Acabamento de vasilhame de aduela; - Projecto e execução de miniatura - cuba e Projecto e execução de miniatura – pipa.

A organização curricular desta formação modular realiza-se, para cada unidade de formação, de acordo com o referencial de formação constante do Catálogo Nacional de Qualificações.