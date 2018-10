Instituto de Emprego da Madeira oferece duas pós-graduações gratuitas

A parceria entre o Instituto de Emprego da Madeira e a TECLA - Formação Profissional permitiu proporcionar duas pós-graduações gratuitas: Gestão de Instituições de Economia Social (20 formandos) e Direcção Comercial e Gestão de Vendas (17 formandos). Cada uma com 70 horas e a abranger um total de 37 desempregados com formação superior inscritos no Centro de Emprego.