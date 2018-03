Instituto das Florestas e Conservação da Natureza promove workshop sobre ‘Recuperação de Fauna Selvagem’

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM, no âmbito do projecto MAC/4.6d/157 LuMinaves, organiza nos dias 13 e 14 de Março um workshop sobre o tema ‘Recuperação de Fauna Selvagem’.

A componente teórica realiza-se no auditório da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, no Campo da Barca, sendo que a abertura irá contar com a presença da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada. Já a componente prática terá lugar na Reserva Natural Parcial do Garajau, no Lazareto.

O workshop será conduzido pelo coordenador e médico veterinário Ricardo Manuel Lemos Brandão, do Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS) e pela enfermeira veterinária, Daniela Filipa Ferreira da Costa, enfermeira veterinária, do Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS) respectivamente.

Esta formação terá uma componente teórica (dia 13 de Março) dirigida a todos os que de alguma forma terão contacto com esta área de actuação, nomeadamente técnicos superiores envolvidos, vigilantes da Natureza e ssistentes operacionais (IFCN,IP-RAM), e externamente a todos os veterinários com interesse nesta área.

A componente prática (dia 14 de Março) será mais direccionada para os técnicos e profissionais que irão trabalhar mais directamente nesta área de actuação, nomeadamente na área da análise e administração de medicamentos.

O crescimento do interesse pela recuperação de animais selvagens em Portugal tem sido evidente nos últimos tempos e a ilha da Madeira não é excepção.

Esta formação vem contribuir para a valência de funções e de competências na área da recuperação de fauna selvagem, uma vez que está em curso a criação de um Centro de Recuperação de aves na Madeira, que garantirá melhores cuidados, eficácia e sucesso na recuperação de animais feridos ou debilitados que sejam recolhidos pelos serviços ou pela população sendo estes posteriormente devolvidos ao meio natural.