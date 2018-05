Inscrições para a Semana Gastronómica de Machico arrancam a 28 de Maio

A Câmara Municipal de Machico informa que as inscrições para a 33.ª edição da Semana Gastronómica, decorrem entre os dias 28 de Maio e1 de Junho, nos serviços da secretaria da Câmara Municipal, no horário de expediente (entre as 9h e as 17h).

Os objectivos que norteiam esta iniciativa de índole cultural e cartaz turístico do concelho de Machico, que se realizará entre os dias 27 de Julho e 05 de Agosto é divulgar a gastronomia tradicional da região particularmente, a do município de Machico e contribuir para a promoção socioeconómica e cultural da localidade.

Este certame gastronómico é aberto a todas as entidades comerciais de restauração e similares do concelho de Machíco, desde que se integrem nos objectivos da realização e cumpram as normas de funcionamento do certame, designadamente, possuir estabelecimento fixo no Município de Machico e registo de actividade comercial, bem como, ter um período mínimo de funcionamento de um ano.