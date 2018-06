Inova Saúde: a pensar no seu bem-estar!

Já conhece a Inova Saúde? A Inova Saúde é um espaço de saúde e bem-estar, que actua aos níveis da prevenção da doença e promoção da saúde, na procura do equilíbrio para cada pessoa.

Situado no centro do Funchal, no Centro Comercial Europa, 5º Andar, este espaço abriu as portas em Agosto de 2012 e, desde então, trabalha numa abordagem exclusiva e direccionada a cada pessoa, através das diversas terapias que dispõe, entre as quais fisioterapia, pilates clínico, osteopatia, acupuntura, massagem, terapia da fala, psicomotricidade e psicologia.

A Inova Saúde oferece um conceito inovador de saúde e bem-estar, em que é permitido a cada um encontrar equilíbrio entre corpo, mente e alma!

Contacte-nos e conheça os nossos serviços, todos eles a pensar no seu bem-estar!

Inova Saúde

Telf: 291237608/967705150

Rua do Bom Jesus, 8 - 5º Andar, Sala 501 (C.C. Europa) (2,04 km)

9050 Funchal

Horário: 9:00 – 13:00, 14:00 – 20:00

Facebook