Iniciativa Liberal da Madeira fala em “trapaça e má fé” na questão do financiamento no novo Hospital da Madeira

A Iniciativa Liberal da Madeira, numa nota de imprensa enviada à redacção, reagiu ao financiamento do novo Hospital da Madeira dizendo que este é “mais um episódio que mostra trapaça e má fé”.

“Retirar ao custo total da construção e equipamentos (321 M€) do novo hospital: o IVA (55 M€), e o “valor de devoluto” dos Hospitais Dr. Nélio Mendonça (63,4 M€) e Hospital dos Marmeleiros (9,6 M€), para sobre esse valor calcular o apoio dos 50%, é uma trapaça. Já tinha sido muito estranho o Governo da República não querer contribuir na fase das expropriações, mas agora é demais”, justificou.

A Iniciativa Liberal da Madeira deu um exemplo: “imagine que ia almoçar com um amigo dividindo a conta ao meio. Era um almoço de interesse comum... Ao chegar a conta, o dito amigo retira o IVA do valor total da conta, desconta o valor estimado do que tinha no seu frigorífico como almoço alternativo e desse montante está então disponível para pagar metade”.

A Iniciativa Liberal da Madeira lamentou ainda o facto de o Governo Central querer pagar a sua parte do Hospital em “géneros” que, ainda por cima não lhe pertencem. “Muito nos admira que não tenham acrescentado ao rol os Centros de Saúde e o Prédio da Caixa. O que tão bem saberia aos madeirenses era que descontasse o Representante da República, essa enorme inutilidade tutora da Autonomia. Aí não ficaríamos muito chateados com o desconto”, acrescentou.

Além disso, referiu que é necessário assegurar que se vai mesmo construir o hospital. “A decisão de ontem do Governo da República de que afinal os 50%, não passam de 27%, podem fazer com que a novela tenha um volte-face ou volte tudo ao momento zero. Daí a pergunta que temos de reiterar: É mesmo para construir um Novo Hospital?”, questionou.