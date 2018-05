Iniciamos a semana com o aniversário do Museu da Baleia, saiba de tudo na sua agenda

28.º aniversário do Museu da Baleia da Madeira

O Museu da Baleia da Madeira, tutelado pela Câmara Municipal de Machico, celebra 28 anos desde a sua abertura ao público, pelas 17 horas, com uma actividade realizada no âmbito das comemorações do Ano Europeu do Património Cultural. A iniciativa consiste na integração de duas peças (o arpão original utilizado nas gravações do filme Moby Dick (1956) de John Huston e uma peça de maxilar com ilustração de uma cena de baleação) na exposição permanente da caça à baleia, subordinadas ao tema Moby Dick: representações da caça à baleia. As peças alusivas à baleação remetem para o impacto que a actividade teve no quotidiano das comunidades, no passado, tanto a nível regional como a nível mundial e para a importância de as compreender, no presente, como um contributo para a formação da identidade e salvaguarda do património e da herança cultural.

Conheça a empresa Regederma

Na rubrica ‘Empresa Vista Por Dentro’ desta segunda-feira, damos a conhecer a empresa Regederma – Dermatologia Regenerativa e Laserterapia. Saiba de tudo na edição impressa.

Lançamento do livro ‘Da Orquestra de Câmara da Madeira à Orquestra Clássica da Madeira’

O lançamento do livro ‘Da Orquestra de Câmara da Madeira à Orquestra Clássica da Madeira – contributos para uma análise organizacional’, da autoria de Eduardo Alves, pela Editora Novas Edições Académicas. O evento terá lugar pelas 18 horas, no ‘hall’ do Teatro Municipal Baltazar Dias, no âmbito da Feira do Livro do Funchal, e será apresentado por Carlos Gonçalves.

Colóquio ‘Autonomia e Evolução Estatutária’

No âmbito das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, pelas 15 horas, o Colóquio ‘Autonomia e Evolução Estatutária’. O evento terá como convidados o professor Jorge Bacelar de Gouveia e o professor Alberto Vieira, que irão abordar as questões mais pertinentes da Autonomia, quer numa perspectiva histórica, quer sob o prisma da actualidade. Terão ainda lugar as intervenções do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes e do presidente da Comissão Executiva para as Celebrações dos 600 Anos, Guilherme Silva.

Assembleia Geral Específica de Sócios do SPM a leccionar no Conservatório

A Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) informa o vosso órgão de comunicação de que se realizará uma Assembleia Geral Específica de Sócios a leccionar no Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, pelas 9h30, no Salão Nobre do Conservatório. Esta Assembleia terá como ponto essencial da ordem de trabalhos a definição das formas de luta a adoptar, em resultado da indefinição da situação profissional destes professores perante o Estatuto da Carreira Docente da RAM, prova de que o processo de conversão de vínculo laboral do regime privado para o público, até ao momento, falhou.

Conferência inserida no ciclo ISOPlexis

No âmbito do Ciclo de Conferências do Banco de Germoplasma ISOPlexis (BG ISOPlexis), Unidade de Investigação da Universidade da Madeira, vão realizar-se nos dias 28 de Maio, 1 e 12 de Junho, no Campus da Penteada, quatro novas conferências científicas. Nestas iniciativas, serão abordadas temáticas de grande actualidade nas áreas: dos recursos hídricos e dos desafios relacionados com o seu uso sustentado em cenários relacionados, com as alterações climáticas; e, da conservação dos recursos genéticos, onde serão discutidos novos desenvolvimentos no domínio da conservação dos recursos genéticos pelos bancos de germoplasma. A primeira conferência irá decorrer a 28 de Maio, a partir das 09h30, na Sala 18, e terá como tema ‘O Laboratório da Água da Universidade de Évora: desafios, perspectivas e soluções, frente a um cenário de alterações climáticas’, sendo proferida pela professora doutora Maria Manuela Morais, da Universidade de Évora.

Conferência sobre ‘Dados Pessoais e Direitos Fundamentais’

Na sequência da conferência realizada no passado dia 15 de Maio com a Comissão Nacional de Protecção de Dados, e tendo em conta a importância e entrada em vigor do Novo Regulamento de Protecção de Dados, o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados promove, às 10h15, no seu auditório, à Rua 31 de Janeiro, n.º 58, no Funchal, mais uma conferência sobre a mesma temática, agora numa perspectiva constitucional: ‘Dados Pessoais e Direitos Fundamentais’. A prelecção estará a cargo de Jorge Bacelar Gouveia, professor, advogado e actual presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados.

Reunião da Comissão de Equipamento Social e Habitação

Os deputados da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Equipamento Social e Habitação terão uma reunião pelas 10 horas, com um ponto único na ordem de trabalhos: audição parlamentar com a presença do presidente da Associação de Atletismo da Madeira sobre o ‘Anúncio da Construção da Pista de Atletismo no Funchal’.

Tranquada Gomes recebe comandante operacional e da Zona Militar da Madeira

O presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, recebe o comandante operacional e da Zona Militar da Madeira, major-general Carlos Alberto Perestrelo, e o

director do Curso de Promoção a Oficial General – ministrado pelo Instituto Universitário Militar –, Major General Corte-Real Andrade, numa audiência para apresentação de cumprimentos que decorrerá às 10h30. Acompanha esta audiência uma delegação de oficiais auditores e docentes do Instituto Universitário Militar.

Ireneu Cabral Barreto recebe delegação do Curso de Promoção a Oficial General

O representante da República para a R.A.M. juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 9h, para apresentação de cumprimentos uma delegação da missão da visita do Curso de Promoção a Oficial General do Instituto de Estudos Superiores Militares à R.A.M, seguido de um briefing.

JPP realiza conferência na ALM

A conferência de imprensa do Juntos pelo Povo (JPP) marcada para esta segunda-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, terá início às 9h30.