Inicia-se esta quinta-feira a 46.ª Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas

Região recebe a 46.ª Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas

Inicia-se esta quinta-feira e prolonga-se até sábado, no Casino Park Hotel, a 46.ª Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas. Encontro reúne, na Região, os mais altos representantes de cerca de 160 regiões de 25 estados da União Europeia e de alguns países limítrofes.

Reunião magna visa ser um importante fórum de debate relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual, nomeadamente no respeitante à política de coesão da União Europeia para o pós-2020, temática que, aliás, integra a agenda desta reunião. O futuro da Europa no contexto do Brexit, a política do mar e a economia azul, as acessibilidades aéreas e marítimas, os movimentos migratórios e as alterações climáticas são os temas fortes que conduzirão os trabalhos.

Importância do voto dos estudantes universitários nas eleições europeias

Realiza-se, esta quinta-feira, entre as 9h30 e as 11 horas, na sala Lisboa do Casino Park Hotel, uma conferência destinada a estudantes da Universidade da Madeira, por ocasião da Assembleia Geral da CRPM, com a participação da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar.

A conferência versará sobre as eleições europeias de 2019 e os desafios para a União Europeia e visará sensibilizar o público universitário para a importância do voto naquelas eleições.

Iniciativa que surge integrada na 46.ª Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas Marítimas (CRPM).

‘Terapia da Fala: das primeiras palavras à leitura e escrita’

Realiza-se, às 21 horas, as Jornadas da Saúde do mês de Outubro cujo tema será ‘Terapia da Fala: das primeiras palavras à leitura e escrita’, que acontecem no Auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclo do Caniço e é organizada pela Farmácia do Caniço.

A conferência será de entrada livre e a oradora será a terapeuta da fala Alexandra Rodrigues, num evento que terá a duração prevista de cerca de 1h30, incluindo um período em que a audiência poderá colocar questões e solicitar esclarecimentos sobre o tema em causa.

‘Viver numa jangada - Combater a pobreza e a exclusão social, um desígnio de todos’

Esta quinta-feira, o PS-Madeira organiza, na Sede Regional, às 18h30, uma mesa de debate no âmbito dos Estados Gerais sobre ‘Viver numa jangada - Combater a pobreza e a exclusão social, um desígnio de todos’, na área de coordenação do Desenvolvimento Social, tendo como convidada Margarida Moraes, presidente da Associação Monte de Amigos. Conta ainda com a participação da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes e do padre José Luís Rodrigues.

CMF em declarações após a Reunião de Câmara semanal

Às 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, o executivo da Câmara Municipal do Funchal irá prestar declarações após a reunião semanal da Câmara.

XIV Jornadas de Diabetes da Madeira

O centro de congressos do hotel Vidamar, no Funchal, recebe esta quinta-feira, as 14.ª Jornadas de Diabetes na Madeira. O ciclo de conferência durará dois dias, sendo que o programa também abarca o 5.º simpósio satélite da tiróide.

Serão abordados os seguintes temas: ‘Diabetes. Uma Visão Global’; ‘Estratégias de Prevenção’; ‘Simpósio AstraZeneca – Preparando Futuras Declarações: da Evidência à Experiência Clínica com Dapagliflozina’; ‘Conferência Novo Nordisk – Nova Geração de Insulinas – o Futuro ... Hoje!’; ‘Interrogações na Diabetes’.

A abertura do secretariado está prevista para as 8h30, e a última palestra do dia está programada para as 17h30.

Greve Nacional de Enfermeiros prossegue para 5.º dia

A greve dos enfermeiros desta quinta-feira incide apenas nos cuidados de saúde primários e o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses privilegiará a denúncia pública das condições de trabalho existentes nesta área dos cuidados, as dificuldades, a ausência de soluções e a discriminação no tratamento entre unidades funcionais.

Apresentação do ‘Programa Advance Journey’

Esta quinta-feira será apresentado, no hotel Fourviews, às 9 horas, o Programa Advance Journey.

Programa intensivo, destinado aos gestores, sócios-gerentes, directores financeiros e CEOs de PMEs. Visa partilhar estratégias e ferramentas práticas, para apoiar os participantes, no planeamento e implementação de estratégias de crescimento.

Esta acção resulta de uma parceria entre a ACIF, o banco Santander e a Nova School of Business & Economics.

Apresentação da exposição ‘Constrastes’

O centro comercial Madeira Shopping inaugura, pelas 17 horas, a exposição ‘Constrastes’, que conta com a presença da directora regional do Turismo, Dorita Mendonça.

A exposição retrata algumas das inspirações de Karl-Heinz Koch, turista alemão que ao longo dos últimos 10 anos visitou a Região e recolheu diversos registos fotográficos.

ALM discute a expulsão da CGTP-IN do CECS-RAM

Será discutida, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), uma proposta do PSD e do CDS/PP que que visa a expulsão da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional (CGTP-IN) do CECS-RAM (Conselho Económico e da Concertação Social da RAM).

Anteriormente, foi vetada a expulsão da CGTP-IN pelo representante nacional.