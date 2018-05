INFARMED aconselha a gastar menos em medicamentos

Maria do Céu Machado afirma que os 68 milhões de euros gastos com produtos farmacêuticos podiam diminuir se existisse “trabalho conjunto”. A presidente da Autoridade Nacional do Medicamento criticou duramente, na Madeira, o secretário de Estado das Finanças. Machado vincou que o objectivo não é aumentar a despesa no Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas que também é essencial não aumentar os gastos dos cidadãos. O assunto faz a manchete do DIÁRIO deste sábado, para ler na página 5.

Ainda sobre o mesmo sector, na página 4, saiba que as brigadas de recolha de sangue podem avançar e que o presidente a Comissão de Saúde da Assembleia da República não quer regressar à Região por causa do novo hospital. José Matos Rosa respondeu às questões do DIÁRIO, numa entrevista para ler na página 25.

Do Continente chegam outras acusações, desta vez do Centro de Inspecção Mecânica em Automóveis, empresa que alega ter sido preterida num concurso, há 21 anos. Por isso, exige ser ressarcida em 20 milhões de euros pelo Governo Regional.

Região tem 22 instrutores europeus na resposta a catástrofes. O secretário regional da Saúde está em Valência, este sábado, para dar formação num curso de resposta a situações de excepção, como as aluviões, incêndios e outros. A ler na página 6.

Na primeira página, destaque ainda para on novo paviçhjão que vai nascer nos Louros e para as quezílias entre o União da Madeira e o Santa Clara.

