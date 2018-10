Importante manter debates sobre o turismo

Rui Leão Martinho, Bastonário da Ordem dos Economistas, que teve de sair mais cedo da Conferência Anual de Turismo por causa do condicionalismo causado pelo furacão Leslie, aliás afectando muito da actividade regional, nomeadamente dos transportes interilhas e da Madeira para o continente, fez um breve discurso aproveitando para desejar que maia eventos deste género continuem.

Lembrando que tem dúvidas sobre usar as palavras Rendibilidade ou Rentabilidade, não deixou de destacar a importância e pertinência do tema, que deve estar no centro das preocupações das empresas.

Rui Leão Martinho elogiou o trabalho da delegação regional da OE na Madeira, incentivando a melhoria do projecto que tem melhorado de ano para ano. Enunciou o relatório macroeconómico da Ordem e pediu para que haja mais pessoas inscritas na ordem.