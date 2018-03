Imobiliário da Madeira está tão bem que até já faltam habitações para venda

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, revelou, esta manhã, no Funchal, que em 2017 o número de transacções imobiliárias na Madeira cresceu quase 26 por cento e que o sector passa por uma fase “tão positiva que estamos a assistir a um défice de habitações para venda, o que significa que os próximos promotores imobiliários que conseguirem ter habitações disponíveis para venda vão com certeza fazer bons negócios”.

O governante, que falava na sessão de apresentação da nova imagem da empresa imobiliária Madeira Moderna, realizada no Forte de São Tiago, explicou que os anos de 2016 e de 2017 “foram francamente positivos depois de alguns anos de queda e de manutenção”, o que “é sinal de que a economia está pujante, a economia está muito dinâmica não só no sector imobiliário como em muitos outros” e “o reconhecimento de que a economia na Região tem vindo a crescer nos últimos 50/52 meses”. “Depois de muitos anos de marasmo, em que a própria banca se fechou às empresas e à concessão do crédito, neste momento assistimos até à falta de oferta de habitações no ramo imobiliário”, acrescentou. Pedro Calado adiantou que há muita procura de estrangeiros e emigrantes que querem investir na Região e também de continentais que vêm viver para a Região.

O vice-presidente considera que esta evolução positiva “é um sinal de que a economia reconhece o esforço que o Governo Regional tem feito na dinamização da economia e na criação de postos de trabalho” e recordou que desde 2016 já foram distribuídos quase 42 milhões de euros de apoios às empresas, o que permitiu a criação de 833 novos postos de trabalho.

A empresa imobiliária Madeira Moderna é um exemplo nesse mesmo sentido. Tem cerca de quatro dezenas de trabalhadores e três lojas abertas. Vai abrir brevemente mais duas lojas e conta terminar o ano com 100 colaboradores. O seu objectivo passa por ter uma loja aberta em cada concelho da Região. O seu volume de negócios cresceu 70% no ano passado e este ano espera triplicar o resultado de 2017. “Nos últimos três anos a procura aumentou. O que se prevê é que nos próximos cinco/sete anos haja sempre um aumento”, afirmou o administrador Roberto Silva, que confirmou uma forte procura por parte de estrangeiros, sobretudo de franceses que procuram habitações para reconvertê-las em alojamento local.