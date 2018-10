II Encontro Concelhio do PSD/Funchal conta com a presença de Pedro Telhado Pereira

O II Encontro Concelhio do PSD/ Funchal acontece no próximo dia 13 de Outubro, a partir das 10 horas, no Restaurante Quinta Estação, e conta com a presença do Professor Pedro Telhado Pereira que será o orador convidado na conferência de encerramento sobre ‘A Importância da Formação Pessoal’.

“Com os encontros concelhios, que estão abertos à população, o PSD/Funchal pretende delinear uma estratégia de intervenção para o futuro do concelho, tendo em conta as reais necessidades da população”, explicou Rubina Leal, presidente da Concelhia do Funchal.

“Serão recolhidos contributos das forças vivas da sociedade civil, das comissões políticas do Funchal, dos TSD, da JSD, dos deputados municipais e de freguesia e, ainda de um especialista, o Professor Pedro Telhado Pereira. Desta forma podemos traçar uma estratégia de futuro para o Concelho”.

Estão previstas, ainda outras iniciativas ao longo do ano, nomeadamente tertúlias temáticas. Também será dada continuidade às visitas que o PSD/Funchal tem realizado em todas as freguesias para ouvir a população.

Rubina Leal não tem dúvidas: “o PSD tem a melhor resposta para os anseios da população não só do Funchal, mas também da Região Autónoma da Madeira, ao contrário da ‘geringonça’ local que promete uma coisa hoje e um mês depois está a fazer outra”.