IHM recebe 500 mil euros do Governo Regional

A Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) vai receber 500 mil euros, por parte do Governo Regional, para fazer face a despesas dos anos de 2018 e 2018. A ajuda financeira será repartida em 200 mil e 300 mil euros, respectivamente. Esta foi uma das decisões do Conselho de Governo desta tarde, na Quinta Vigia.

Ainda no âmbito das ajudas financeiras, a Casa da Madeira de Coimbra vai receber 14.500 euros, este ano, para as despesas de funcionamento da mesma.

Por outro lado, foram autorizados 25 contratos-programa com Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, atribuindo para o efeito um apoio financeiro, até ao montante máximo de 609.877,54 euros, ao qual será deduzido o montante de 149.558,31 euros, concedido a título de adiantamento, o que perfaz o montante máximo de 460.319,23 euros.

Finalmente, foi autorizada a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação cultural com Associação ACANGA (A Cultura a Norte Ganha Alento), “tendo em vista a realização e desenvolvimento do projecto denominado «Brincos de Ponta – Práticas do Património Cultural Imaterial de Ponta Delgada», em 2018. No âmbito do referido protocolo, será concedida, à referida Associação, uma comparticipação financeira que não excederá os € 2.500,00 euros”, refere nota de imprensa.