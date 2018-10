IHM está a “acompanhar a situação” no Bairro dos Professores no Porto Santo

A Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) emitiu um comunicado em que lembra que tem em curso um conjunto de intervenções, nos bairros sobre a sua tutela, que envolvem a remoção de chapas de fibrocimento com amianto. No decurso destas obras, existe o risco de ocorrerem infiltrações em algumas habitações. Por isso, o instituto presidido por Vânia Jesus está a acompanhar a situação no Bairro dos Professores, no Porto Santo, devido à forte chuva. A IHM pede “a compreensão de todos os moradores afectados”.