IFCN apoia as tosquias tradicionais

No mês de Junho irão realizar-se as tosquias das ovelhas que apascentam nos pastos do Perímetro Florestal das Serras do Poiso, nomeadamente na Ribeira dos Boieiros, no dia 10 de Junho e no Chão dos Terreiros, no dia 24 de junho. Estes dois eventos são organizados pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN), em colaboração com a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso (ACGSP).

Os animais a tosquiar pertencem aos rebanhos da ACGSP e têm a supervisão do IFCN, que define as estratégias de organização e disciplina adequadas para a sua manutenção em pastoreio no Perímetro Florestal das Serras do Poiso.

Estes rebanhos são o corolário do ordenamento do pastoreio que ocorreu neste Perímetro Florestal durante os anos 1960 e que se mantem até aos nossos dias, resultado da disciplina dos rebanhos, que aí são mantidos de forma racional, com a sua condução a ser realizada por pastores, que orientam os animais para aproveitarem os pastos adequadamente, sem deterioração do espaço natural.

Nesta altura do ano também ocorrem outras tosquias na RAM e o IFCN aprova e apoia aquelas que ocorrem nos espaços sob a sua gestão, no sentido da promoção e preservação de uma tradição madeirense.

Assim sendo convidamos todos os madeirenses a participarem nestes eventos que levam muitas pessoas a deslocar-se à serra para conhecer esta realidade tão peculiar.