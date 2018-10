IDE promove esclarecimento sobre linhas de apoio a empresas

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) promoveu, esta semana, uma nova acção de esclarecimento, desta vez junto do Banco Santander Totta, dirigida a directores de balcão, bem como gestores de contas, para abordar e prestar algumas informações sobre as linhas ao dispor das empresas, bem como esclarecer algumas dúvidas em matérias de elegibilidade das empresas e operações.

Recorde-se que, o IDE, enquanto instituto público de apoio às Pequenas e Médias Empresas regionais, tem por missão dinamizar medidas de apoio ao tecido empresarial com o objectivo de reforçar e aumentar a competitividade das empresas.

Nesta perspectiva e de forma a intensificar o investimento nas áreas da inovação, internacionalização, empreendedorismo tem vindo a lançar um conjunto de instrumentos financeiros destinados a alavancar a actividade empresarial na Região Autónoma da Madeira.

Neste contexto realizou protocolos de colaboração institucional com os bancos, com condições de financiamento mais vantajosas do que as praticadas no mercado, relativamente às taxas de juro e prazos de amortização mais alargados e ainda contemplando o financiamento do fundo de maneio para empresas com projectos de investimento.

Esta facilidade de financiamento do fundo de maneio permite às empresas gerir melhor e de uma forma mais eficaz as suas necessidades de tesouraria

Para que estas medidas sejam bem-sucedidas o IDE tem promovido sessões de esclarecimento no âmbito das Linha de Apoio Empresarial ao dispor do tecido empresarial regional.

De referir que até à presente data e no âmbito das Linhas de Apoio Empresarial foram apoiadas 1.113 empresas correspondendo a um total de 88,4 milhões e a uma manutenção de 12 mil postos de trabalho.