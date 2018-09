Idalina Perestrelo entregou prémios do concurso ‘Funchal – Cidade Florida’

A vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro dos Jardins e Espaços Verdes Urbanos no Funchal, entregou ontem, na Quinta do Poço, no Imaculado Coração de Maria, os prémios aos vencedores da 21ª edição do Concurso ‘Funchal – Cidade Florida’. O concurso anual através do qual a autarquia apela ao envolvimento dos munícipes na melhoria e expansão da área de espaços verdes do Funchal e na promoção da agricultura urbana.

O número total de participantes deste ano foi de 60, distribuídos por 6 categorias, nomeadamente: 10 hortas urbanas municipais, 14 hortas urbanas sociais, 13 jardins de habitação social, 4 jardins unifamiliares, 6 varandas, balcões, terraços e escadarias e 13 unidades hoteleiras.

Os prémios atribuídos variaram entre os 75 e os 750 euros, num investimento total de 6.600 euros do município. Sublinhe-se que, no caso das unidades hoteleiras, são atribuídos galardões de qualidade e não prémios monetários.

Os diferentes espaços premiados foram igualmente objecto de uma exposição fotográfica, patente na Quinta do Poço, durante a cerimónia de entrega dos prémios.