Idalina Perestrelo destacou o papel da Ciência na Câmara Municipal do Funchal

A vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro da Ciência e Recursos Naturais na Câmara Municipal do Funchal, fez ontem à tarde a abertura da conferência “O Museu de História Natural do Funchal e o conhecimento científico: A contribuição dos Conservadores ao longo de 85 anos”, que teve lugar na Sala da Assembleia Municipal, englobada no programa de aniversário deste museu municipal.

O Museu de História Natural do Funchal celebra, este mês, o seu 85.º aniversário de actividade, e apresenta, para o efeito, um vasto programa de atividades e novidades, que se vai prolongar ao longo do ano de 2019, tendo esta primeira conferência tido como orador Ricardo Araújo.

A autarca aproveitou a ocasião para destacar que “o Museu de História Natural marca a história da cidade e da Região, mas igualmente importante é a aposta que a Câmara Municipal continua a fazer na Ciência e no Património Natural do concelho, sendo a única Câmara do país que tem um Departamento de Ciência”.

Idalina Perestrelo anunciou, igualmente, “que o museu entrará em obras em breve, numa intervenção fundamental para modernizar acessibilidades e reforçar a segurança do espaço.” A obra de remodelação do Museu já foi adjudicada no mês passado, e este será um investimento cofinanciado superior a um milhão de euros e que deverá estar concluído até ao final de 2019.