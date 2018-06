I Encontro de Literatura para a Infância homenageia a escritora Bernardete Falcão

O Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, vai acolher, dia 6 de Junho, o I Encontro de Literatura para a Infância.

Com início marcado para as 14h15, o encontro visa fomentar a leitura e abrir as portas da Universidade a um público mais jovem, maioritariamente constituído por alunos finalistas do 4.º ano de escolaridade, numa tarde que promete muita diversão e aprendizagem.

Do programa do encontro, destaque para a homenagem à escritora Bernardete Falcão com a representação de ‘O Pavão Beltrão’, da obra A Andorinha e as Árvores Falantes, pelos estudantes do 2.º Ano da Licenciatura em Educação Básica da UMa.