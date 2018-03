Humberto Vasconcelos reúne-se hoje com o Ministro Capoulas Santos

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, participa esta quarta-feira, dia 7 de Março, num conselho presidido pelo Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, em Lisboa. Em debate estará a proposta do Quadro Financeiro Plurianual para o período pós-2020, que será apresentada no final de Abril. Será igualmente debatido as propostas de regulamentação da PAC (previstas para Maio).

Este encontro surge na sequência das comunicações da Comissão Europeia, ‘O futuro da alimentação e da agricultura’ e ‘Um quadro financeiro plurianual novo e moderno para a concretização eficaz das prioridades pós-2020 da União Europeia’.