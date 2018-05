Humberto Vasconcelos espera que “envelope financeiro da UE” não prejudique as ultraperiferias

O secretário regional da Agricultura e Pescas foi ouvido, esta tarde, na Comissão de Política Geral e Juventude da ALM. Humberto Vasconcelos foi ouvido no âmbito de um conjunto de audições propostas pelo PSD, sobre o quadro financeiro pós-2010.

O governante considera que o primeiro documento emitido pela UE ainda é “um pouco vago”, embora apresente uma redução de 5% das verbas para a Política Agrícola Comum (PAC) e de 4% no Fundo das Pescas. Humberto Vasconcelos espera que, no final, o envelope financeiro disponível “não prejudique as ultraperiferias”.

O secretário da Agricultura e Pescas defende a manutenção das verbas da PAC, para as regiões ultraperiféricas. “Relativamente ao POSEI, o apoio aos sobrecustos deveria aumentar”, sublinha.

Nas pescas, era benéfico que o quadro comunitário incluísse a renovação das frotas mas, como Bruxelas entende que essa é uma responsabilidade dos Estados membros, espera que seja facilitado o financiamento.