Hotel Meliã Madeira Mare recebe oitavo ‘Gold Certificate’

O hotel Meliá Madeira Mare Resort & Spa conquista, pela oitava vez, desde a sua abertura oficial, em Março de 2009, o ‘Foresee Gold Certificate of Excellent Food Hygiene Standards’. Este reconhecimento reflecte os excelentes níveis de controlo em Higiene e Segurança Alimentar no sector de alimentos e bebidas praticadas no hotel.

O certificado foi apresentado no dia 4 de Junho de 2018 pelo representante da LusoCristal Consulting, perante a equipa liderado por João Sanches, Director Geral e pelo coordenador de HACCP do hotel, José Manuel Gomes, atestando assim a qualidade alimentar praticada pela unidade hoteleira.

A ‘ForeSee Food Safety Management System’ é uma empresa internacional sediada em Inglaterra e representada, em Portugal, pela LusoCristal Consulting, parceira da Associação da Hotelaria de Portugal em assuntos relacionados com a Higiene e Segurança Alimentar.