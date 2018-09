Hotel Alto Lido reabre totalmente renovado

Alvo de profundas obras de remodelação, o Hotel Alto Lido reabre esta sexta-feira, dia 28 de Setembro, pelas 17 horas, com o intuito de dar a conhecer a sua nova imagem, espaços e serviços.

A nova assinatura de marca ‘A Tale From Madeira’ revela um hotel com uma história para contar, onde cada hóspede poderá criar a sua própria aventura e partilhar as suas memórias e vivências.

O projecto de arquitectura esteve a cargo do gabinete RH+ Arquitetos, nomeadamente por intermédio de Hugo Jesus e Roberto Castro, o qual assentou num conceito de hotel dinâmico e exclusivo, procurando conceder um edifício sofisticado de linguagem contemporânea, com uma estreita ligação ao mar e com uma boa integração com o elemento paisagístico verdejante dominante na estrada monumental. Já o projecto de design de interiores e decoração, foi idealizado por Giano Gonçalves.

“O grande desafio foi tornar o hotel atual e acolhedor, optando pela fluidez do espaço e sempre, por elementos decorativos de extrema curiosidade e beleza orgânica. As listras ousadas e imponentes, presentes nos pavimentos e paredes em dois tons “washed Grey”, foram o ponto de partida para este projeto, uma proposta ousada e arriscada que brilhou em pleno”, escreve a gerência numa breve nota enviada à imprensa.

Com um total de 315 quartos, a oferta de alojamento é composta por 177 quartos standard, 66 studios, 42 quartos premium deluxe, 20 apartamentos e 10 suites, com vistas privilegiadas e serviços adicionais.

O Hotel Alto Lido passa também a incluir na sua oferta uma nova área de spa, com três salas de tratamento, uma piscina interior aquecida, duches sensoriais, sauna, banho turco e ginásio.

O Hotel Alto Lido passa também a incluir uma nova área Business Center, preparada para oferecer uma maior comodidade a qual está equipada com as mais recentes tecnologias. Dispõe de um auditório, com 56 lugares, uma sala de conferências com 100 lugares em plateia e uma sala de reuniões.

Esta unidade é detida pelo Grupo Cardoso atualmente o terceiro maior grupo hoteleiro do Funchal, com uma oferta de 1.060 camas, distribuídas por duas unidades de quatro estrelas: O Hotel Alto Lido e o Hotel Baía Azul.