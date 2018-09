No próximo sábado, nos Jardins do Lido, decorre a segunda edição do desfile canino organizado pelo Hospital Veterinário da Madeira.

A inscrição poderá ser efectuada em qualquer clínica Vetmedis e o valor é à sua escolha. “Dê o que pode para inscrever o seu animal”, escreve a organização.

O valor irá reverter na sua totalidade para a ANIMAD e o valor conseguido será divulgado no dia após a abertura das caixas colocadas em cada clínica.