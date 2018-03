Hospital, juros da dívida e mobilidade “devem ser resolvidos nesta legislatura”

Os deputados socialistas na Assembleia da República, Carlos Pereira e Luís Vilhena, reuniram esta manhã com o Vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, onde foram debatidos vários dossiers que estão pendentes entre a região e o Estado português. Três desses assuntos, acredita o ex-líder do PS-Madeira, têm todas as condições para serem resolvidas ainda antes do fim a actual legislatura, que termina em 2019.

A construção do novo hospital da Madeira, a redução dos juros da dívida que a Região paga ao Estado e um modelo de subsídio de mobilidade que os madeirenses pagam para viajar para o continente, acredita Carlos Pereira, estão em negociações bem avançadas para que, finalmente, haja uma resolução satisfatória.

Para o deputado socialista, que lembrou que sempre tem mantido estes dossiers como prioridade na sua actuação parlamentar, além do compromisso do Governo da República em financiar em 50% a construção do futuro Hospital da Madeira, há importantes avanços para que seja lançado o concurso internacional, que tem de ser uma acção do Governo da Madeira. São 340 milhões de euros (170 para cada parte) que, acredita, serão concretizados, com as primeiras obras em condições de irem para o terreno ainda antes do final do actual mandato dos dois governos.

No outro dossier, o dos juros da dívida que a Madeira paga ao Estado pelo empréstimo, ainda decorrente do acordo do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro celebrado em 2012, há muito tempo que já não faz sentido que a Região continue a pagar valores mais altos do que aquele que Portugal paga aos credores internacionais. Nesse capítulo, diz, há abertura e compromisso das duas partes em chegar a um acordo para baixar as taxas de juro.

Por fim, o caso do subsídio de mobilidade, é entendimento das partes que terá de ser a Região a gerir o modelo, as verbas e os valores que cada madeirense residente paga para viajar para o continente ou para regressar à Madeira. Nesse capítulo, Carlos Pereira confia que está para breve um novo modelo de mobilidade.

O deputado recusou-se a aceitar as críticas que, muitas vezes nos últimos tempos, o Governo Regional e o PSD-Madeira têm feito ao PS-Madeira e ao Governo socialista na República de terem uma agenda política que remeteria esses dossiers para o pós-2019. Carlos Pereira também recusou comentar qualquer posição do PS-Madeira, agora liderada por Emanuel Câmara, sobre estas matérias.