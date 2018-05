“Homem de causas, António Arnaut distinguiu-se pelo seu trabalho”, diz o PS/M

“Foi com grande pesar que o PS-Madeira recebeu a notícia da morte do doutor António Arnaut. O falecimento do cofundador do Partido Socialista e reconhecido como o “pai” do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deixa o PS de luto e o País mais pobre, dados os relevantes serviços prestados à causa pública, em particular o seu papel na construção do SNS”, escreve numa nota de imprensa enviada à redacção.

“Homem de causas, António Arnaut distinguiu-se pelo seu trabalho e sentido humanista e pela sua ética republicana, sendo igualmente de relevar o facto de ter sido um grande defensor dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos portugueses”.

“De salientar que foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, liderado por Mário Soares, sendo nessa qualidade que lançou o SNS”, acrescenta, sublinhando. “Era, desde 2016, presidente honorário do Partido Socialista. Neste momento de pesar, o PS-Madeira endereça as mais sentidas condolências aos familiares e amigos do doutor António Arnaut”.