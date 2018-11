Histórico da Ponta do Sol ‘bate com a porta’ do PSD-Madeira

É uma baixa nas hostes do PSD-Madeira e no município da Ponta do Sol. António Lobo, um histórico social-democrata da localidade da zona Oeste, com mais de 30 anos de militância, ‘bateu com porta’ em claro desacordo com o rumo e estratégica política que a concelhia local vem tomando. A última ‘gota de água’ aconteceu com as palavras que escutou durante a sessão solene do Dia do Concelho.

O discurso do representante dos social-democratas local não agradou minimamente a esta figura carismática do concelho que, nos dias seguintes, oficializou o seu desejo de abandonar a família do PSD-M, fazendo chegar formalmente para o quartel-general dos social-democratas, na Rua dos Netos, o pedido da sua desfiliação.

Um assunto que o DIÁRIO conta explorar na sua edição em papel de terça-feira, 6 de Novembro.