Herbário do Jardim Botânico recebe amanhã o nome do Padre Manuel Nóbrega

O Governo Regional realiza amanhã a cerimónia para atribuição ao Herbário do Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira o nome do Padre Manuel Nóbrega, às 12h15, com a presença da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais e do Bispo da Diocese do Funchal.

Principiado em 1957, antes da criação oficial do Jardim Botânico da Madeira, este herbário é constituído por um acervo que reúne, aproximadamente, vinte e seis mil exemplares de plantas vasculares, avasculares e líquenes, enriquecido ao longo dos tempos com novas colheitas e colecções que o transfiguraram no expoente da história da flora da Madeira, para o qual muito contribuiu o notável naturalista Padre Manuel Nóbrega, com a inventariação da distribuição de espécies endémicas e a descoberta de novas espécies e de outras dadas por extintas.

Considerando que a dádiva do Padre Manuel Nóbrega permitiu o incremento da subcoleção de plantas vasculares e a criação da subcoleção de plantas criptogâmicas, engrandecendo de forma determinante a investigação científica na área da Botânica, foi aprovada, em Conselho de Governo, uma resolução para atribuição do seu nome ao herbário existente no Jardim Botânico.

Uma homenagem que pretende valorizar o mestre na sua arte e reconhecer a sua profunda competência técnico-profissional e inteligência prática colocadas ao serviço do Herbário do Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira, aliadas às suas excepcionais qualidades e virtudes humanas, pela afirmação constante de dotes de elevado carácter, abnegação e espírito de sacrifício.