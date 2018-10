Há mais um voo cancelado com destino ao Aeroporto da Madeira

No Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo há mais uma chegada cancelada. O voo proveniente de Zurique, operado pela Edelweiss Air (WK 284), com chegada prevista para as 09:20, já foi dado como cancelado. Sobe assim para 25 os voos (chegadas) cancelados este sábado para a Madeira, que somados a outros tantos, com os consequentes cancelamentos dos regressos, eleva para meia centena os cancelamentos no movimento aéreo de e para a Madeira.

Na programação deste sábado ventoso, há ainda cinco voos, todos internacionais, ainda em aberto na programação do movimento aéreo no Aeroporto da Madeira.