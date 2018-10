“Há aqui um equívoco completo”, diz Miguel Albuquerque sobre o Novo Hospital

O presidente do Governo Regional admitiu estar “muito surpreendido” com Resolução do Conselho de Ministros, publicada esta quarta-feira em Diário da República, que já não assegura os 132 milhões da República para o novo hospital da Madeira, mas apenas 96 milhões: “Há aqui algum mal-entendido”, acredita.

Mas Miguel Albuquerque vai mais fundo e afirma que “a resolução, ainda por cima, introduz aqui um factor completamente desfuncional e que nem sequer é legal”. O Chefe do Governo regional explica que o Conselho de Ministros faz uma avaliação do Hospital dos Marmeleiros (9,6 milhões de euros) e introduz a alienação de potencial do Hospital dos Marmeleiros como parte integrante do dinheiro que o Estado vai pôr aqui para o financiamento do Hospital”. Algo que “não pode acontecer” já que aquele terreno pertence à Região, ao contrário da insfraestrutura hospitalar, (propriedade das Misericórias). Por isso, explica Albuquerque “nem sequer pode ser alienado”.

Em relação ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, o Presidente da Região também aponta falhas: “O Governo da Madeira não pode alienar património seu para integrar o Estado, porque é património da Madeira. Há aqui um equívoco completo”, garante.

Miguel Albuquerque sublinha que é urgente corrigir o documento hoje publicado: “Esta Resolução altera substancialmente aquilo que foi o compromisso do Primeiro-Ministro - e não é favor nenhum porque o Estado tem que assumir, nos termos da Constituição, as infraestruturas. Pagamos o funcionamento da Saúde mas as infraestruturas hospitalares são financidadas pelo Estado. O Estado Português ia pagar 50% da infraestrutura e dos equipamentos. Neste momento o que consta é 30%. É fundamental rectificar essa resolução”, reitera.

O Presidente Regional, que falou à Comunicação Social à margem de uma visita à Academia de Línguas da Madeira, não acredita que António Costa “tenha lido aquela Resolução”, mas que ficará a saber do documento, que “contradiz aquilo que foi a palavra dele, que ficou aqui em causa”. Mais: “É muito grave, num Estado Democrático, que a palavra de um Primeiro-Ministro seja posta em causa por uma Resolução. Isto não tem nada a ver com partidos políticos, tem a ver apenas com as relações de confiança entre as instituições democráticas”

“Fiquei muito surpreendido, não acredito que o Primeiro-Ministro tenha lido aquela Resolução. Quando esteve na Madeira comprometeu-se com a Região Autónoma da Madeira, com os madeirenses e com porto-santenses, a financiar 50% da infraestrutura hospitalar e dos equipamentos. Foi isso que foi dito literalmente”, disse.

Para já, Miguel Albuquerque vai esperar: “ A minha posição neste momento é de confiar na palavra do Primeiro-Ministro. Nenhum Primeiro-Ministro viria aqui dizer que financiava em 50% o Hospital e depois vai para uma Resolução e põe 30%. Seria o descrédito absoluto, quer do Governo, quer da sua palavra”, concluiu.