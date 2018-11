Guilherme Silva quer que a Madeira receba as comemorações do próximo dia de Portugal

Guilherme Silva, presidente da Comissão Executiva das Comemorações dos 600 Anos, congratulou-se com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, “presidente de todos os portugueses e depositário da nossa história em que se escreve hoje esta página única da descoberta desta ilha há 600 anos, feito glorioso que hoje comemoramos”.

Parafraseando um dos filósofos da actualidade, Gilles Lipovetsky, salientou que comemorar é escrever de maneira permanente a memória nos próprios lugares do passado onde a história aconteceu e se fez”.

Prestou uma homenagem ao escultor Francisco Franco, “madeirense dos maiores e figura marcante da escultura do século XX, autor da escultura do Infante D. Henrique, inaugurada nesta cerimónia.

“A Comissão cumpre nesta oportunidade a obrigação de legar às gerações futuras uma escultura que perpetua a memória mais recente de Francisco Franco, mas também a mais longínqua da imortal figura do Infante D. Henrique”, salientou Guilherme Silva que aproveitou a ocasião para apelar ao Presidente da República para que a Madeira receba as próximas cerimonias nacionais do Dia de Portugal e das comunidades portuguesas, a 10 de Junho de 2019 para que fiquem associadas às comemorações dos 600 anos da sua descoberta.