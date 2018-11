Grupo parlamentar do PSD pede “alívio fiscal” para 2019

O grupo parlamentar do PSD foi o último a reunir, esta sexta-feira, com Pedro Calado, a propósito da discussão sobre o Orçamento Regional de 2019.

À saída da audição no Governo Regional, o deputado Carlos Rodrigues esclareceu que analisaram “o que foram os últimos quatro anos” e sobre as condições criadas através da governação: “Permitiram de facto uma recuperação económica considerável. Continuamos numa senda de crescimento económico desde princípio do mandato”, afirmou.

Um desenvolvimento económico que, diz o social-democrata, permitiu uma “redução substancial da taxa de desemprego” confirmada pelos “últimos números [que] apontam uma taxa equivalente à existente em 2011”. Mas acrescenta: “Também foi-nos informado que o Governo tem condições agora para também devolver essas condições e permitir que se construa um orçamento com grandes preocupações sociais, nomeadamente na área da Educação, na área do apoio social aos mais idosos também, e não deixando de ter uma atenção particular, na sequência daquilo que tem sido nos últimos anos, no que diz respeito quer no alívio fiscal para as famílias em geral, mas também com uma particular atenção para a classe média”.

Mas também para as empresas: “Porque este crescimento económico não é só fruto do trabalho do Governo. O Governo tem a obrigação de cumprir os seus prazos, de cumprir os serviços da dívida e a própria dívida, criar as condições económicas, mas o papel fundamental em termos de crescimento económico é conseguido através das empresas”.

Por causa disso, Carlos Rodrigues sublinha que “só com uma política fiscal dirigida também às empresas é que se pode conseguir que esses objectivos se concretizem”.