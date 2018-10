Grupo Parlamentar do PSD exige cumprimento pelo Estado do passe sub 23 na Madeira

A deputada Josefina Carreira lembrou hoje que, apesar de o Governo da República ter assumido o compromisso de alargar o passe sub23 à Madeira, “a verdade é que, até hoje, nada fez” para a implementação deste apoio aos estudantes universitários e “perdeu mais uma oportunidade para o fazer com a proposta de Orçamento do Estado para 2019”.

“Isto é inaceitável, é injustificável e só demonstra a total insensibilidade deste Governo da António Costa para com os estudantes universitários da Madeira”, disse, após uma reunião do Grupo Parlamentar do PSD com a Associação Académica da Universidade da Madeira.

Josefina Carreira salientou que, embora o ensino superior seja da competência da República, “o Governo Regional coloca, em primeiro lugar, os interesses dos estudantes, veio substituir-se ao Estado e está a assegurar a implementação do passe sub 23, num investimento de meio milhão de euros, ou seja, se não fosse o Governo Regional, numa acção que não é da sua responsabilidade, os estudantes na Madeira continuariam sem acesso a este passe.”

A deputada salientou que importa, por isso, enaltecer a iniciativa do Governo Regional, mas também “continuar a denunciar esta situação e exigir que o Governo da República assuma as suas responsabilidades, respeite a lei e, acima de tudo, respeite os estudantes universitários da Madeira”.

Nesse sentido, o grupo parlamentar do PSD já deu entrada de um projecto de resolução que exige esse cumprimento por parte do Estado.