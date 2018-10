Grupo Parlamentar do PS requer ao GR acesso à informação sobre o novo hospital

Na sequência da publicação da Resolução do Conselho de Ministros que aprova o apoio financeiro à construção, fiscalização da empreitada e aquisição de equipamento médico e hospitalar estrutural do futuro Hospital Central da Madeira, o Grupo Parlamentar do PS Madeira informou hoje, através de comunicado, que vai requerer formalmente ao Governo Regional e ao Ministério das Finanças toda a informação fornecida pelo GR no âmbito da candidatura apresentada.

Os socialistas recordam que, de acordo com o número 4 do artigo 51.º da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, que define os termos de aprovação e financiamento dos Projectos de Interesse Comum, compete ao Governo Regional apresentar, na respectiva candidatura, a “descrição, a justificação para o seu enquadramento como interesse comum e a respectiva programação financeira”.

Uma vez que coube ao GR a apresentação da respectiva programação financeira, bem como as avaliações patrimoniais dos actuais hospitais vertidas na Resolução, “cabe ao Governo Regional explicar e clarificar os pormenores da operação financeira envolvida, nomeadamente a inclusão e o destino que prevê dar às duas unidades hospitalares em causa”, salienta o Grupo Parlamentar socialista, recordando ainda que o Governo da República “aprovou a candidatura do Governo Regional, reconheceu o Novo Hospital como Projecto de Interesse Comum, assegurou o apoio financeiro necessário à sua construção e, finalmente, incluirá no Orçamento de Estado de 2019 a verba de 14 milhões de euros destinados a este projecto”.

Uma vez reunidas todas as condições para avançar com o Concurso Público Internacional, tal como planeado, o Grupo Parlamentar do PS Madeira “espera que o Governo Regional não procure, mais uma vez, artefactos para suspender este projecto, como vem fazendo desde o ano 2000, e que avance de acordo com o cronograma aprovado”, referindo que “já não há motivos para os madeirenses continuarem à espera do sempre adiado Novo Hospital”.