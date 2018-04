Grupo Parlamentar do PS ouviu preocupações dos professores

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira reuniu-se, esta tarde, com o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), com vista a inteirar-se das preocupações da classe docente na Região.

No final do encontro, a deputada Sofia Canha deu conta que uma das preocupações que foram transmitidas pelo coordenador do SPM tem a ver com a alteração de um diploma regional que regula os concursos de professores. “Aquilo que nos foi desvendado é preocupante e prevemos que haja uma discussão profunda e alargada na Assembleia Legislativa”, disse a parlamentar socialista, assegurando que, “depois de termos conhecimento formal e oficial destas alterações e dessas propostas, tomaremos em devida altura a nossa posição”.

Outra preocupação manifestada pelo SPM aos socialistas prende-se com a avaliação dos docentes, que é uma das condições para a progressão na carreira. Tal como referiu Sofia Canha, há quase uma década que os docentes não vêem as suas posições na carreira reguladas. A deputada lembrou que, apesar do período de congelamento ser alargado, os docentes foram avaliados, tiveram uma classificação externa, mas desconhecem totalmente a classificação interna. “Aquilo que queremos saber é como é que fica a situação, porque é um dos critérios para a progressão. Supostamente, a partir do dia 1 de janeiro, já os docentes teriam condições para progredir na carreira. Já estamos em abril e há um dos aspectos determinante para essa progressão que não está salvaguardado, que é a avaliação”, vincou.

O Grupo Parlamentar do PS foi, ainda, conhecer quais são as previsões para o processo negocial que o sindicato terá com a Secretaria Regional da Educação sobre o reposicionamento da carreira. “Lembramos que o senhor secretário, já o ano passado, na altura da discussão do orçamento para este ano, comprometeu-se publicamente que os docentes na Madeira teriam todo o tempo de serviço congelado reposicionado e contabilizado para a sua progressão”, mas, “até agora, não sabemos, de facto, que impactos é que isso terá, qual é todo o procedimento, quais são as prioridades”, finalizou.