Grupo Coral do Arco da Calheta recorda maestro Victor Costa

O Grupo Coral do Arco da Calheta demonstrou, hoje, a sua consternação pelo falecimento do maestro Victor Costa, que ocorreu na passada quinta-feira, no Funchal.

O grupo, intimamente ligado ao músico, deixou uma nota de homenagem ao maestro que foi, esta tarde, a sepultar, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias.

“É com muito pesar e consternação que o Grupo Coral do Arco da Calheta vê partir para a eternidade o saudoso maestro João Victor Costa, ele que foi o grande mentor desta colectividade desde a sua Fundação a 14 de Janeiro 1987, até 2015. Com a sua sabedoria, dedicação e persistência deslocava-se do Funchal ao Arco da Calheta duas vezes por semana, em tempos difíceis, em que não havia vias rápidas, para ensaiar um grupo de amadores sem conhecimentos musicais, levando a bom porto o Grupo Coral do Arco da Calheta com um vasto repertório de músicas tradicionais madeirense e de música sacra .

Despedimo-nos com abraço de eterna saudade e sentido reconhecimento”.