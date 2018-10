Greve nos 70% estima SINTAP

A greve da função pública teve já efeitos pelo menos no período nocturno, deu conta o SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, apontando para uma adesão estimada de 70%, nomeadamente na recolha de lixo e nos trabalhos nocturnos nos serviços das câmaras, adiantando Ricardo Freitas que os hospitais também funcionaram com serviços mínimos.

Já nas escolas o impacto ainda não pode ser medido, mas as informações dão conta de que as pessoas estão a comparecer nos seus locais de trabalho, embora sem que isso garanta que estão lá para trabalhar. Já nas secundárias no Funchal as aulas estão a decorrer dentro da normalidade, deram conta os presidentes dos conselhos de administração da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e Escola Secundária Jaime Moniz. Na Escola Secundária Francisco Franco faltaram um professor e um auxiliar.

Quando ao SINTAP, Ricardo Freitas explica que em causa estão os aumentos salariais, que não sofreram actualizações há dez anos. Entendem que neste momento há condições para aumentar a função pública. “É inadmissível que o governo ao longo do processo negocial apresentado qualquer proposta concreta sobre isso, começou com zero e eventualmente depois colocou 50 milhões no Orçamento, mas em funções de cenários que não concretizou, e isso não repõe sequer o poder de compra relativamente à inflação”. O sindicato quer começar a negociação nos 3,5%, 3% e com aumentos para todos os trabalhadores. “Nenhum aumento abaixo da inflação seria admissível”, afirmou.

Neste momento o que temos é uma proposta de nada, eventualmente distribuída seriam 5 euros para todos os trabalhadores, o que como se calcula, não repõe nem de perto nem de longe a própria inflação”.

Ainda é cedo para ter um retrato-geral, admitiu, mas pelas indicações que tem acredita “que haverá uma forte adesão”.

A contratação de mais profissionais é outra das maiores reivindicações desta jornada de luta. Os serviços estão depauperados”, lembrou.