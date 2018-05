Greve dos trabalhadores da Saúde teve adesão de 13% de manhã e 8% à tarde

A adesão dos trabalhadores do sector da saúde no SESARAM foi bastante modesta. Os números divulgados, há pouco, pelo serviço apontam para uma adesão de 13% no turno da manhã e de 8% no da tarde.

A greve, que deixa de fora médicos e enfermeiros, foi marcada pelo SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, e contou, em número de trabalhadores, com a adesão de 184 dos 1.401 do turno da manhã, e com 66 dos 822 do turno da tarde.

“Os números supra mencionados correspondem à greve de todos os funcionários previstos para o exercício de funções no dia de hoje (excepto médicos e enfermeiros), incluem todas as categorias profissionais pertencentes aos Hospitais, Unidades e Centros de Saúde geridos pelo SESARAM”, explicou o SESARAM em comunicado.