Greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica pode afectar 11 serviços de saúde na Madeira

A greve dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, que decorrerá em todo o território português, entre as 00 horas do dia 24 e as 24 horas do dia 25 de Maio, “poderá condicionar a prestação de alguns serviços no SESARAM que envolvam o exercício de actividades técnicas de diagnóstico e terapêutica”, alertou hoje o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

A greve agendada poderá afectar a prestação de cuidados de saúde prestada ao nível das ciências biomédicas laboratoriais, da imagem médica e da radioterapia, da fisiologia clínica, da terapia e reabilitação, da visão, da audição, da saúde oral, da farmácia e da saúde pública.

De acordo com o SESARAM há pelo menos 11 serviços e áreas de intervenção que poderão estar condicionados nos próximos dias: Medicina Física e Reabilitação (Terapia da Fala e Terapia Ocupacional); Imagiologia; Anatomia Patológica; Radiologia; Patologia Clínica; Medicina Nuclear; Farmácia; Imunohemoterapia; Cardiopneumologia; Audiologia; e Medicina Oral.

Para evitar transtornos causados pela greve, o SESARAM aconselha os utentes a se informar previamente sobre o funcionamento dos serviços como análises e exames complementares de diagnóstico antes de se deslocarem.

“De forma a minimizar os efeitos causados pela greve, os utentes que necessitam de cuidados prestados por esta classe profissional, devem contactar previamente os serviços mencionados de modo a avaliar as condições da viabilidade do atendimento”, refere em nota de imprensa.

O SESARAM salienta que “todas as situações urgentes serão atendidas”, que os “serviços mínimos serão salvaguardados” e que “os seus profissionais tudo farão o que estiver ao seu alcance para minimizar os efeitos da greve junto dos utentes”.