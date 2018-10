Greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica com “maior participação de sempre” nos Centros de Saúde

Em declarações ao DIÁRIO e à TSF-Madeira, o delegado do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) no SESARAM, revelou que na Região, a greve “está a ter uma participação bastante elevada”, com uma “adesão na ordem dos 85%, quer no SESARAM, quer no IASAÚDE”.

Roberto Silva realça que “são vários os serviços que estão com uma adesão total à greve”, concretamente: a ortóptica, a medicina nuclear e a farmácia”.

Por outro lado, a grande ‘novidade’ a nível regional é a adesão nos Centros de Saúde, números que esta manhã estavam ainda por contabilizar. A este respeito o delegado sindical afirma que se trata da “maior participação de sempre destes o profissionais”, com um nível de adesão “à volta dos 95%”.

Recorde-se que os técnicos de diagnóstico e terapêutica encontram-se em greve pela quarta vez este ano, nesta segunda-feira, 29 de Outubro, para exigir que o Governo aceite as propostas dos sindicatos de tabela salarial e as regras de transição para a nova carreira.

Este “último recurso” à greve, alega o sindicato, visa “corrigir, na mesa das negociações, a descriminação que estão a ser alvo por parte do Governo da República”.

“Tivemos de fazer greve para voltar à mesa das negociações”, sublinha Roberto Silva, que para já desconhece qualquer contacto para negociações por parte do Governo da República.

Não obstante, o sindicato aguarda com expectativa, até ao fim do dia, pelas repercussões da greve em Lisboa.