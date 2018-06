Grand Café Penha d’Águia realiza ‘sunset’ com prova de vinhos

O Grand Café Penha d’Águia realiza um ‘sunset’ com prova de vinhos, no próximo dia 29 de Junho, pelas 18 horas.

Este evento, aberto ao público, além de revelar a programação semestral e novos menus da marca irá servir de mote para a celebração de protocolos de cooperação entre o Grand Café Penha d’Águia e várias entidades.

Recorde-se que, no passado dia 1 de Junho, assinalou o Dia Mundial da Criança, com uma actividade dirigida a mais de cinco centenas de crianças, as quais foram presenteadas com um lanche e com a degustação de sabores do ‘Grand Gelato’, da marca Penha d’Águia. Uma iniciativa, desenvolvida há alguns anos, em parceria com a Biblioteca Municipal do Funchal.