Grand Café Penha d’Águia procura recrutar 30 colaboradores

O Grand Café Penha d’Águia, novo estabelecimento comercial sito à Avenida do Mar, que será inaugurado em breve, está a recrutar trinta colaboradores.

As candidaturas encontram-se abertas e poderão ser realizadas para o endereço electrónico penhadaguia1844@gmail.com, com o envio do curriculum vitae actualizado e de carta de motivação.

Os novos colaboradores destinam-se aos serviços de sala e de bar.

O Grand Café Penha d’Águia vem deste modo reforçar a dinamização do tecido empresarial madeirense e da economia local demonstrando a contínua expansão da marca Penha d’Águia, e acompanhando a estratégia de rebranding coorporativo que a marca tem vindo a desenvolver. Este será portanto um novo conceito, mais abrangente o “Grand Café”, assumindo os grandes referentes históricos à escala internacional.

Estima-se para breve (em data a revelar brevemente) a abertura deste novo espaço sito à Avenida do Mar. A produção do evento de abertura estará a cargo do artista plástico Diogo Goes que renova deste modo, a colaboração com o este grupo empresarial madeirense.