GR torna-se numa máquina de contratação

A edição desta segunda-feira, 30 de Julho de 2018, dá conta que o Governo Regional é máquina de contratação. No resumo explicamos que só no 1.º semestre de 2018 foram celebrados contratos públicos no valor de 138 milhões de euros. Entre as empresas que realizaram mais negócios, destacam-se as de Avelino Farinha. A ler nas páginas 4 e 5.

Como foto de destaque o ‘mar laranja’ com Estreias e regressos ao Chão da Lagoa. “Na Festa do PSD-Madeira, os discursos foram em prol da unidade do partido, com Rui Rio a pisar a herdade pela primeira vez. A ‘estrela da companhia’ foi Alberto João Jardim, que não subiu ao palco, mas esteve sob os holofotes”, referimos como bem ilustra a foto. Leia toda a reportagem nas páginas 6 e 7.

Ontem também foi dia de futebol e de mais um título europeu de selecções. Portugal é campeão Europeu de futebol em sub-19, intitulamos mais uma página brilhante da formação neste desporto em particular, com a vitória 4-3 frente à Itália. Saiba mais na página 18. Na mesma modalidade, Nacional também venceu (2-1) o Boavista e segue em frente na Taça da Liga.

Noutro patamar, Marino Freitas ainda não fez as pazes com a Madeira, tema que poderá ler na entrevista das páginas 24 e 25, em que o músico volta à “Região para uma actuação e um workshop”.

Por fim, mas de longe não a última notícia que pode ler no seu DIÁRIO, saiba que há quem não resista ao vício. Apanhados a fumar a bordo de aviões e “há registo de 4 infractores no último ano e meio”. Saiba tudo na página 13.